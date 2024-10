Ilgiorno.it - Lo strazio della fidanzata Ginevra: "Gli tenevo compagnia al ritorno. All’improvviso non ha più risposto"

(Di martedì 15 ottobre 2024) In città si respira un’aria surreale, All’apparenza è tutto tranquillo o quasi, ma sotto traccia si avvertono il dolore e la rabbia per quanto accaduto. Sarà anche per la presenza massiccia di forze dell’ordine e telecamere. Verso le 16 di ieri lo zio di Manuel Mastrapasqua, la sorella Marika, e la mamma Angela si sono recati in Comune, in piazza Foglia, dove hanno incontrato il sindaco Gianni Ferretti. Per evitare la calca dei giornalisti e delle telecamere sono stati fatti entrare dal retro dell’edificio. All’uscita, Marika e lo zio sorreggevano Angela Brescia, che aveva il volto coperto da un cappuccio. "Abbiamo solo parlato del funerale, per organizzare il tutto, Quando ci daranno il nulla osta", spiega lo zio di Manuel, fratellomamma, che ha ripetuto come non riesca a credere che il nipote non ci sia più.