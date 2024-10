Liguria, esponenti Pd a Rixi: “Cena finanziamento per Orlando atto sostegno e fiducia” (Di martedì 15 ottobre 2024) "La Cena organizzata per Andrea Orlando è un atto di fiducia, di sostegno e di affetto di una comunità, quella democratica, che ha avuto tanto da Orlando e che vuole sostenerlo in una sfida dove i suoi avversari godono di potenti mezzi e del vantaggio di avere le istituzioni in mano”. Lo dichiarano gli esponenti Sbircialanotizia.it - Liguria, esponenti Pd a Rixi: “Cena finanziamento per Orlando atto sostegno e fiducia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Laorganizzata per Andreaè undi, die di affetto di una comunità, quella democratica, che ha avuto tanto dae che vuole sostenerlo in una sfida dove i suoi avversari godono di potenti mezzi e del vantaggio di avere le istituzioni in mano”. Lo dichiarano gli

Fiesole - in scena le avventure di Orlando con l'opera dei pupi - Carlo incontra la sorella ed il nipote Orlandino, tutti partono per Parigi. Il destino vuole che Carlo Magno, dopo la sua incoronazione a Roma, si fermi alcuni giorni nella cittadina di Sutri. Berta, essendo sorella di Carlo Magno ed essendo stata bandita dal territorio cristiano, quando per amore di Milone fuggì da Parigi, ha paura che il figlio possa svelare a qualcuno le sue origini; ma ... (Lanazione.it)

L'opera dei pupi al Museo Pasqualino : Carlo Magno - Orlando - Rinaldo e Angelica tornano in scena - Ricominciano gli spettacoli di opera dei pupi, magia quotidiana del Museo. . . . Da martedì 10 settembre, alle 17, Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tantissimi altri personaggi tornano in scena. Come avranno passato i loro (pochi) giorni di vacanza i pupi, protagonisti degli. (Palermotoday.it)

Fukan Palali e Stefania Orlando beccati insieme a cena. Ma lei non era fidanzata? - Furkan Palali e Stefania Orlando sono stati paparazzati dal settimanale “Chi”. L’attore è conosciuto dal pubblico per aver interpretato il […] Continua a leggere Fukan Palali e Stefania Orlando beccati insieme a cena. Ma lei non era fidanzata? su Perizona.it . (Perizona.it)