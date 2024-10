Legge Salva-Milano: una possibile svolta per l’urbanistica dopo le inchieste della Procura (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Legge Salva-Milano, attesa in commissione alla Camera, si propone come un intervento decisivo per affrontare le problematiche urbanistiche che affliggono la città di Milano. dopo le recenti inchieste della Procura, che hanno colpito diversi funzionari e dirigenti comunali, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Sala spera che questa nuova normativa possa non solo risolvere le questioni passate ma anche rilanciare il settore edilizio. Gli effetti di questa Legge potrebbero infatti avere ripercussioni significative sul futuro del capoluogo lombardo, con implicazioni per cittadini e imprenditori locali. Gaeta.it - Legge Salva-Milano: una possibile svolta per l’urbanistica dopo le inchieste della Procura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, attesa in commissione alla Camera, si propone come un intervento decisivo per affrontare le problematiche urbanistiche che affliggono la città dile recenti, che hanno colpito diversi funzionari e dirigenti comunali, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Sala spera che questa nuova normativa possa non solo risolvere le questioni passate ma anche rilanciare il settore edilizio. Gli effetti di questapotrebbero infatti avere ripercussioni significative sul futuro del capoluogo lombardo, con implicazioni per cittadini e imprenditori locali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano apre in leggero calo - Ftse Mib -0 - 49% - Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,49%, l'Ftse All share un calo dello 0,47%. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano apre in leggero calo - Ftse Mib -0 - 49% - Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,49%, l'Ftse All share un calo dello 0,47%. (Quotidiano.net)

Federalpol - Milano : “Abuso permessi Legge 104 - le indagini investigative aziendali” - “Purtroppo i dati confermano un livello diffuso e persistente di abusi e comportamenti scorretti da parte dei dipendenti. In aggiunta, tale abuso, genera anche una responsabilità penale a carico dell'abusante, che potrebbe sfociare in un procedimento per danno nei confronti dello Stato. Attualmente la società è gestita dal figlio Andrea Galluzzi - Ufficiale in congedo - coadiuvato da una squadra ... (Liberoquotidiano.it)