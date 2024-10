L’autunno gioioso del Premio Parodi (Di martedì 15 ottobre 2024) Ogni autunno il Premio Andrea Parodi -concorso riservato agli artisti under 35 in ricordo del musicista sardo, scomparso nel 2006- fa esordire le nuove leve di cantanti, band e strumentisti, L’autunno gioioso del Premio Parodi il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - L’autunno gioioso del Premio Parodi Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ogni autunno ilAndrea-concorso riservato agli artisti under 35 in ricordo del musicista sardo, scomparso nel 2006- fa esordire le nuove leve di cantanti, band e strumentisti,delil manifesto.

Premio Parodi 2024 : vince la catalana Sandra Bautista - 500, oltre alla possibilità di esibirsi nel 2025 in alcuni festival partner del Parodi, come Jazz in Sardegna e Folkest (Friuli), e nello stesso Premio Andrea Parodi. Ad alternarsi sul palco con i finalisti ci sono stati importanti ospiti del panorama musicale italiano e internazionale. Erano stati selezionati per la finale del contest, organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi con la direzione ... (Funweek.it)

Cagliari : a Sandra Bautista il ‘Premio Andrea Parodi’ per la World music - Ad alternarsi sul palco con i finalisti ci sono stati importanti ospiti del panorama musicale italiano e internazionale. Tutti gli ospiti, così come i finalisti, hanno interpretato un brano del repertorio di Andrea Parodi, l’artista a cui la manifestazione è dedicata. Al friulano Alvise Nodale va infine la menzione per il miglior testo. (Lopinionista.it)

Scopri il Premio Andrea Parodi Un Evento Imperdibile di World Music con Antonello Salis e Altri Grandi Artisti - periodicodaily. I finalisti si esibiranno esclusivamente con il brano in gara, seguiti da una serie di ospiti di grande calibro. Non mancheranno poi le esibizioni speciali di Flo e Osso Sacro, che arricchiranno ulteriormente la serata. Questo intervento offrirà una panoramica sulle leggi che regolano la protezione delle opere artistiche. (Spettacolo.periodicodaily.com)