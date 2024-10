La Virtus cade anche con Zalgiris, è il terzo ko di fila in Eurolega (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 - Terza sfida e terza sconfitta consecutiva per la Virtus che cade 68-71 in casa contro lo Zalgiris Kaunas e dopo Efes e Asvel, scivola anche contro la formazione lituana. Nella terza giornata di Eurolega, le V Nere ospitano all’Unipol Arena, di fronte a 7634 spettatori, lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. In avvio Luca Banchi in avvio lancia in quintetto Diouf e si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn e Shengelia. La sfida stenta a decollare, con la Virtus che prova a prendere la testa toccando il +5 sul 15-10 al 8’, ma poi nel momento di massimo vantaggio un paio di clamorose amnesie costano altrettanti canestri a favore dello Zalgiris e si ritorna a stretto contatto e poi a fil di sirena di fine primo quarto segna il canestro di Francisco del 15-16. Sport.quotidiano.net - La Virtus cade anche con Zalgiris, è il terzo ko di fila in Eurolega Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 - Terza sfida e terza sconfitta consecutiva per lache68-71 in casa contro loKaunas e dopo Efes e Asvel, scivolacontro la formazione lituana. Nella terza giornata di, le V Nere ospitano all’Unipol Arena, di fronte a 7634 spettatori, loKaunas di coach Andrea Trinchieri. In avvio Luca Banchi in avvio lancia in quintetto Diouf e si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn e Shengelia. La sfida stenta a decollare, con lache prova a prendere la testa toccando il +5 sul 15-10 al 8’, ma poi nel momento di massimo vantaggio un paio di clamorose amnesie costano altrettanti canestri a favore delloe si ritorna a stretto contatto e poi a fil di sirena di fine primo quarto segna il canestro di Francisco del 15-16.

