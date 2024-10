La dinastia Maldini si completa: Daniel esordisce con l'Italia e mette la sua firma su un altro record (Di martedì 15 ottobre 2024) La leggenda della dinastia Maldini si è arricchita di un nuovo capitolo, colorandosi di blu con l’esordio di Daniel Maldini in Nazionale. Nella sfida di Nations League contro l'Israele, che ha visto l'Italia prevalere per 4-1, il figlio d’arte ha fatto il suo debutto subentrando al 73esimo minuto Milanotoday.it - La dinastia Maldini si completa: Daniel esordisce con l'Italia e mette la sua firma su un altro record Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La leggenda dellasi è arricchita di un nuovo capitolo, colorandosi di blu con l’esordio diin Nazionale. Nella sfida di Nations League contro l'Israele, che ha visto l'prevalere per 4-1, il figlio d’arte ha fatto il suo debutto subentrando al 73esimo minuto

Daniel Maldini e l’esordio in nazionale : dopo Cesare e Paolo - continua la dinastia azzurra di famiglia : “Emozione forte” - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Maldini (@dani. E papà non poteva perdersi la sua “prima” volta. Italia-Israele – vinta per 4-1 dagli Azzurri nella partita valida per la Nations League – diventa l’occasione di una vita, l’opportunità di continuare una tra le dinastie più famose e longeve. (Ilfattoquotidiano.it)

Un Maldini torna in Nazionale : da Cesare a Daniel - la dinastia continua

Proprio a Udine, coincidenze che rendono speciale il calcio, fece il suo esordio – ma con la maglia del Milan – papà Maldini. L'ultima apparizione fu però da dimenticare, non certo per colpa sua: gli ottavi di finale ai Mondiali del 2002 persi contro la Corea del Sud per le decisioni errate dell'arbitro Moreno.

