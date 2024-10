Il film di Matteo Garrone “Io Capitano” proiettato in Vaticano: un racconto sulla migrazione che emoziona (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito del Sinodo sulla Sinodalità, il Vaticano ha ospitato la proiezione del film “Io Capitano”, diretto dal regista Matteo Garrone. Questo lungometraggio, candidato agli Oscar 2024 come migliore pellicola internazionale, affronta il delicato tema della migrazione dall’Africa verso l’Europa. L’evento ha visto la presenza di Garrone e di Mamadou Kouassi, il migrante che ha ispirato la storia, ed è stato organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. L’interpretazione della realtà migratoria proposta dal film ha catturato l’attenzione del pubblico e stimolato una riflessione profonda sulle esperienze vissute dai migranti. Gaeta.it - Il film di Matteo Garrone “Io Capitano” proiettato in Vaticano: un racconto sulla migrazione che emoziona Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito del SinodoSinodalità, ilha ospitato la proiezione del“Io”, diretto dal regista. Questo lungometraggio, candidato agli Oscar 2024 come migliore pellicola internazionale, affronta il delicato tema delladall’Africa verso l’Europa. L’evento ha visto la presenza die di Mamadou Kouassi, il migrante che ha ispirato la storia, ed è stato organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. L’interpretazione della realtà migratoria proposta dalha catturato l’attenzione del pubblico e stimolato una riflessione profonda sulle esperienze vissute dai migranti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Io mi ricordo i morti ammazzati tutte le settimane, mi ricordo che spesso a tavola si parlava di mafia, del dramma che c’era in corso. È questo l’incipit di Iddu, film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha conquistato il premio Soundtrack Star Award 2024, come miglior colonna sonora. (Open.online)

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Video 02 sito web 16-9 _ Intervista Colapesce Il tuo browser non supporta il tag iframe Un rapporto intimo quello di Lorenzo Urciullo, così all’anagrafe Colapesce, con il cinema: disciplina che ha già affrontato in prima persona (ancora insieme a Dimartino) come sceneggiatore, attore e, naturalmente, compositore della colonna sonora del film La primavera della mia vita, che gli è valso ... (Open.online)

"Iddu" divide Castelvetrano - il film sul boss Matteo Messina Denaro sarà proiettato in teatro - Superato questo dettaglio gli abitanti della città natale del boss defunto Matteo Messina Denaro potranno vedere il film 'Iddù ' nel loro comune. Ora si aspetta di conoscere solo la data , «penso già domani con la distribuzione potremmo stabilirla, anche alla luce degli impegni che ci sono in teatro », spiega il sindaco di Castelvetrano , Giovanni Lentini. (Gazzettadelsud.it)