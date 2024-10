Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, la scelta di Shaila Gatta: interesse ritrovato per Javier | Video Mediaset

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alè tornata sui suoi passi rinnovando il suonei confronti di. Questa volta sarà definitivo oppure no?: “è un uomo, mi rispetta”negli ultimi giorni nella casa delsi è ricreduta nei confronti di. Come mai? Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza. «Secondo me quello che pensa che sono io la cavalla matta, mi sono resa conto cheè un uomo. A me piace un uomo così da conoscere. Mi ha rispettato, non mi ha mai giudicata, ha avuto pazienza e ha tante cose da raccontare e quando sto con lui mi sento bene» confessa la ex velina di Striscia La Notizia. La ballerina confessa: «stavo scappando dalla mie paure, le mie zone di comfort visto che lui esce fuori dai miei schemi e avevo paura, ma alla fine ho deciso di seguire il mio istinto».