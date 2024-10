Giostrine ancora rotte al Parco Mercatello: la denuncia (Di martedì 15 ottobre 2024) Non sono state ancora sostituite le Giostrine per bambini del Parco Mercatello dopo i danni subiti nelle scorse settimane per motivi in corso di accertamento. Le altalene e gli altri giochi sono stati chiusi, con apposite transenne, dagli uffici comunali della pubblica incolumità per motivi di Salernotoday.it - Giostrine ancora rotte al Parco Mercatello: la denuncia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non sono statesostituite leper bambini deldopo i danni subiti nelle scorse settimane per motivi in corso di accertamento. Le altalene e gli altri giochi sono stati chiusi, con apposite transenne, dagli uffici comunali della pubblica incolumità per motivi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza in via Colomba. Lite e sangue in strada, è caccia all’aggressore: "Un ritrovo di balordi" - I residenti della zona all’indomani dei fatti: "Bevono, urlano e sporcano. Abbiamo provato a riqualificare con un book crossing, ma non è bastato". L’aggredito se l’è cavata con ferite non gravi. Gial ... (ilrestodelcarlino.it)

Italia, quattro squilli a Israele: Di Lorenzo bomber, Frattesi ancora a segno - A Udine partita giocata in un clima surreale, con i cecchini sullo stadio: azzurri dominanti e sempre primi nel girone di Nations League ... (tuttosport.com)

Manovra all’ultimo miglio: ancora veti incrociati sui tagli - Non basta la spending review dei ministeri, e Forza Italia fa muro sulle imposte societarie. Servono più soldi per ridurre ancora l’Irpef. L’incognita dei proventi del Concordato biennale ... (editorialedomani.it)