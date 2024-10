Fratelli in fuga: una commedia teatrale per sostenere i rare siblings (Di martedì 15 ottobre 2024) Una storia di fratellanza, solidarietà e speranza. “Fratelli in fuga” è una commedia teatrale per sostenere i rare siblings, un evento speciale è stato ideato per sensibilizzare il pubblico sulla tematica dei “rare siblings” e raccogliere fondi per l’ambulatorio di neuropediatria di Chieti. Lo Ilpescara.it - Fratelli in fuga: una commedia teatrale per sostenere i rare siblings Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una storia di fratellanza, solidarietà e speranza. “in” è unaper, un evento speciale è stato ideato per sensibilizzare il pubblico sulla tematica dei “” e raccogliere fondi per l’ambulatorio di neuropediatria di Chieti. Lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Accademia Siciliana presenta la "prima" della commedia teatrale in 4 atti "I Figli di Nessuno" di Salvatore Curtò - L’Accademia Siciliana porta in scena: la commedia teatrale in 4 atti "I Figli di Nessuno", tratta dall’omonimo romanzo storico di Salvatore Curtò, che si inserisce tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '90. L’appuntamento con la "prima" è fissato per domenica 29 settembre alle ore... (Messinatoday.it)