FOTO/ A 9 anni dall’alluvione, il Prefetto convoca le istituzioni per prevenirne i rischi (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA nove anni dall’alluvione che sconvolse la comunità sannita, il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha convocato gli Stati maggiori delle istituzioni locali e degli organici periferici statali e regionali per un a Conferenza di servizi sul tema “I rischi naturali sul territorio sannita”. Si è discusso di esondazioni, eventi franosi, sisimicità ed altri rischi connessi a calamità naturali. Presenti numerosi sindaci, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, e Vigili del Fuoco questo pomeriggio nella Sala Conferenze della Prefettura. Nel corso del dibattito, svoltosi sui binari della concretezza, è stata rimarcata la necessità e l’assoluta improrogabilità di aggiornare i piani della Protezione Civile per tentare di ridurre al minimo i rischi per la collettività. Anteprima24.it - FOTO/ A 9 anni dall’alluvione, il Prefetto convoca le istituzioni per prevenirne i rischi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA noveche sconvolse la comunità sta, ildi Benevento Raffaela Moscarella hato gli Stati maggiori dellelocali e degli organici periferici statali e regionali per un a Conferenza di servizi sul tema “Inaturali sul territorio sta”. Si è discusso di esondazioni, eventi franosi, sisimicità ed altriconnessi a calamità naturali. Presenti numerosi sindaci, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, e Vigili del Fuoco questo pomeriggio nella Sala Conferenze della Prefettura. Nel corso del dibattito, svoltosi sui binari della concretezza, è stata rimarcata la necessità e l’assoluta improrogabilità di aggiornare i piani della Protezione Civile per tentare di ridurre al minimo iper la collettività.

