Fiamme nel cuore della notte: a fuoco la discarica (Di martedì 15 ottobre 2024) L’allarme è scattato intorno alle 2:30 di stanotte, martedì 15 ottobre, a causa di un incendio scaturito – per cause ancora in via di definizione – nella discarica della Maza. Ad andare a fuoco un cumulo di materiali plastici.L’intervento, in chiusura già dalle prime ore di questa mattina Trentotoday.it - Fiamme nel cuore della notte: a fuoco la discarica Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’allarme è scattato intorno alle 2:30 di sta, martedì 15 ottobre, a causa di un incendio scaturito – per cause ancora in via di definizione – nellaMaza. Ad andare aun cumulo di materiali plastici.L’intervento, in chiusura già dalle prime ore di questa mattina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a Modugno : a fuoco discarica abusiva di vecchi elettrodomestici e rifiuti - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina sulla strada Modugno-Carbonara, in zona Modugno. A prendere fuoco, come hanno scoperto i pompieri arrivando sul posto, non semplici sterpaglie, ma una piccola discarica abusiva in cui erano presenti vecchi frigoriferi, mobili e rifiuti di altro... (Baritoday.it)

Fuoco e fiamme a Giovi - in una discarica abusiva : si indaga - In un'area privata di circa 5000 mt² utilizzata praticamente come discarica abusiva, i caschi rossi hanno bonificato le sterpaglie e. Ancora fiamme a Giovi: alle 12:30, i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti per estinguere le fiamme che minacciavano le abitazioni in località San Rocco. (Salernotoday.it)

Incendio in una discarica abusiva di Partinico : a fuoco anche materiale di risulta e amianto - Incendio in una discarica abusiva nell'area artigianale di contrada Margi, a Partinico. A fuoco non sono andati soltanto rifiuti comuni, ma anche materiale di risulta e manufatti in amianto. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che, non senza... (Palermotoday.it)