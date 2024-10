Eleonora Giorgi: “Se sopravvivrò, non voglio tornare alla vita di prima” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Mi raccomando fatemi solare”. A chiederlo è Eleonora Giorgi prima delle foto per il servizio realizzato in nella camera di un hotel di Roma poco distante da dove abita. Lo rivela Vanity Fair sui suoi canali social. All’attrice è stata dedicata la copertina del nuovo numero in edicola, quello che contiene una lunga intervista. “Oggi mi sono fatta un bel po’ di cortisone, quindi sarò più in forze che mai. L’ho fatto solo per voi”, dice Eleonora Giorgi. “Attrice, regista, conduttrice tv, persino musicista: la sua carriera ha attraversato la storia d’Italia dagli anni Settanta a oggi volando tra alti e bassi e raggiungendo vette di gioia e abissi di dolore. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) “Mi raccomando fatemi solare”. A chiederlo èdelle foto per il servizio realizzato in nella camera di un hotel di Roma poco distante da dove abita. Lo rivela Vanity Fair sui suoi canali social. All’attrice è stata dedicata la copertina del nuovo numero in edicola, quello che contiene una lunga intervista. “Oggi mi sono fatta un bel po’ di cortisone, quindi sarò più in forze che mai. L’ho fatto solo per voi”, dice. “Attrice, regista, conduttrice tv, persino musicista: la sua carriera ha attraversato la storia d’Italia dagli anni Settanta a oggi volando tra alti e bassi e raggiungendo vette di gioia e abissi di dolore.

Eleonora Giorgi e la malattia : «Non so quanto mi resta ma ora sono finalmente libera» - Perché?». Attrice, regista, conduttrice: insomma tuttofare del mondo dello spettacolo, con anche qualche comparsa nella musica. La malattia in questo è stata fondamentale: «Quel colpo, preso proprio in fronte, ha fatto cadere la polvere, la ruggine dalla mia vita. Ma è proprio questo periodo, il più duro della sua vita, che ha scoperto di non voler più «tornare a essere “la Giorgi”». (Open.online)

Eleonora Giorgi : “Se ho paura di morire? Cosa farò se sopravviverò” - co/YOQQIqvNrg — BICCY. Un giorno un mese una vita non importa quanto tempo hai ma come lo spendi. Sento però che c’è stato un prima. . Non importa mai quanto tempo hai a disposizione ma come scegli di viverlo. Se sopravviverò, non posso dire se guarirò ma se comunque le cose si metteranno un po’ meglio, io alla vita di prima non voglio tornare. (Biccy.it)

“Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlare del tumore è stato liberatorio… Provate a vivere il tempo che resta con bontà” : parla Eleonora Giorgi - Mi sono riparata in questo bozzolo d’amore. Perché?”, ricorda. Che colpo. Gli anni l’hanno resa saggia, sa ciò che dice, il messaggio che vuole trasmettere. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino”. Il resto, dagli anni Settanta in poi, è storia. Ma il sorriso non vuole perderlo. Perché lavorare è la maniera più sana di stare con gli altri. (Ilfattoquotidiano.it)