Due arresti per rapine a giovani minacciati con coltello a Roma

Sotto minaccia di coltello, rubate scarpe firmate e iPhone a due ragazzi, fermati i responsabili

Due ragazzi, di 18 e 20 anni, sono stati vittime di rapine in rapida successione ieri sera in Circonvallazione Ostiense, dove sono stati minacciati con un coltello. Ai due giovani sono stati sottratti scarpe firmate e iPhone. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Roma Garbatella, che grazie alle descrizioni fornite dalle vittime hanno avviato le ricerche nella zona. I militari hanno rintracciato due giovani stranieri, uno dei quali minorenne, nei pressi di via Cristoforo Colombo, mentre tentavano di nascondersi tra le auto parcheggiate. I carabinieri hanno trovato in loro possesso due iPhone e un paio di scarpe Adidas, già indossate da uno dei rapinatori, insieme al coltello utilizzato per minacciare le vittime, che i malviventi avevano provato a gettare via.

