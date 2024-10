Droni fantasma dal Libano. Bucato lo scudo d’Israele. Strage di soldati nella base (Di martedì 15 ottobre 2024) Volano a bassa quota, molto lentamente. A volte scompaiono dai radar lasciando aperta la possibilità che si siano schiantati a terra. Ma potrebbero anche proseguire la loro missione. Difficili da distinguere fra altri oggetti volanti e anche fra le cicogne che in gran numero sorvolano in questa stagione Israele, i Droni degli Hezbollah sono la spina nel fianco della aviazione israeliana, che pure vanta sistemi di difesa ultra-tecnologici come i missili ‘Arrow’, o anche la ‘Fionda di David’ o le batterie ‘Iron Dome’. E a giorni ad essi si affiancherà anche una batteria Usa di missili Thaad. Domenica uno di questi Droni, con una testata di appena 3-5 chilogrammi, è stato protagonista dell’attacco più cruento condotto negli ultimi mesi dagli Hezbollah (fatta eccezione per la uccisione di 12 ragazzi in un villaggio druso del Golan). Quotidiano.net - Droni fantasma dal Libano. Bucato lo scudo d’Israele. Strage di soldati nella base Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Volano a bassa quota, molto lentamente. A volte scompaiono dai radar lasciando aperta la possibilità che si siano schiantati a terra. Ma potrebbero anche proseguire la loro missione. Difficili da distinguere fra altri oggetti volanti e anche fra le cicogne che in gran numero sorvolano in questa stagione Israele, idegli Hezbollah sono la spina nel fianco della aviazione israeliana, che pure vanta sistemi di difesa ultra-tecnologici come i missili ‘Arrow’, o anche la ‘Fionda di David’ o le batterie ‘Iron Dome’. E a giorni ad essi si affiancherà anche una batteria Usa di missili Thaad. Domenica uno di questi, con una testata di appena 3-5 chilogrammi, è stato protagonista dell’attacco più cruento condotto negli ultimi mesi dagli Hezbollah (fatta eccezione per la uccisione di 12 ragazzi in un villaggio druso del Golan).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparito nel nulla da una settimana : ricerche anche con i droni - Il fratello da giorni provava a chiamarlo dalla Romania: inizialmente il cellulare squillava a vuoto, poi risultava staccato. I vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche anche con l’aiuto di due droni. . Ieri sera è stato dato l’allarme e sono partite le ricerche. Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 13 ottobre 2024 – Sono ore d’ansia per pastore di 42 anni, di cui non si hanno notizie da ... (Ilrestodelcarlino.it)

Guerra a Hezbollah. Raid anche su Beirut - ucciso l’uomo dei droni. Israele : no alla tregua - Altri ancora (come Benny Gantz) hanno preferito tacere. Di fronte al rischio sempre più allarmante che il conflitto fra Israele e Hezbollah degeneri in una escalation regionale la diplomazia internazionale – su iniziativa degli Stati Uniti e della Francia – ha presentato ieri una proposta per una sospensione di 21 giorni delle ostilità sul confine israelo-libanese tale da facilitare il ... (Quotidiano.net)

La Nato si esercita con i droni sottomarini - anche Fincantieri alla Repmus 2024 - Il risultato che si otterrebbe costellando i fondali sarebbe quindi quello di una rete diffusa di sonar capaci di restituire, in tempo reale, un’accurata rappresentazione dell’ambiente sottomarino. Il mare si riempie sempre più di droni, e molti di questi sono italiani. Così facendo, si crea un ecosistema di piattaforme ibride, talvolta definito Asw barrier, pilotate direttamente e da remoto, ... (Formiche.net)