Difende una ragazza dal fidanzato violento. Il padre di lui vede tutto dal balcone, scende e lo accoltella (Di martedì 15 ottobre 2024) Tremenda scena di violenza quella accaduta lunedì 14 ottobre, poco dopo le 19, al rione Gescal di Santa Maria del Rovo, una frazione di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un giovane di 20 anni mentre camminava ha notato una ragazza che veniva aggredita da un coetaneo, il suo fidanzato. Durante una lite il ragazzo aveva iniziato colpirla prima con schiaffi e poi, una volta caduta terra, anche con calci. A quel punto il ventenne è intervenuto per bloccarlo.Leggi anche: Infermiera accoltellata alla gola e alla mano da un paziente Cosa è successo a Cava de’ Tirreni In un primo momento c’era anche riuscito, riuscendo così a salvare la ragazza e a calmare l’aggressore. Ma ad un certo punto il padre di quest’ultimo, che stava osservando scena dal balcone di casa tutta la violenta scena di cui era protagonista il figlio, ha deciso di scendere in strada per Difenderlo. Thesocialpost.it - Difende una ragazza dal fidanzato violento. Il padre di lui vede tutto dal balcone, scende e lo accoltella Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tremenda scena di violenza quella accaduta lunedì 14 ottobre, poco dopo le 19, al rione Gescal di Santa Maria del Rovo, una frazione di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un giovane di 20 anni mentre camminava ha notato unache veniva aggredita da un coetaneo, il suo. Durante una lite il ragazzo aveva iniziato colpirla prima con schiaffi e poi, una volta caduta terra, anche con calci. A quel punto il ventenne è intervenuto per bloccarlo.Leggi anche: Infermierata alla gola e alla mano da un paziente Cosa è successo a Cava de’ Tirreni In un primo momento c’era anche riuscito, riuscendo così a salvare lae a calmare l’aggressore. Ma ad un certo punto ildi quest’ultimo, che stava osservando scena daldi casa tutta la violenta scena di cui era protagonista il figlio, ha deciso dire in strada perrlo.

