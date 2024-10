Corruzione, arrestato un dirigente della Sogei e un imprenditore a Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Un dirigente della società Sogei è stato arrestato assieme ad un imprenditore per l’accusa di Corruzione. I due sono stati bloccati in flagranza ieri sera di reato dalla Guardia di Finanza mentre avveniva la cessione di circa 15 mila euro, denaro poi posto sotto sequestro. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Roma. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Unsocietàè statoassieme ad unper l’accusa di. I due sono stati bloccati in flagranza ieri sera di reato dalla Guardia di Finanza mentre avveniva la cessione di circa 15 mila euro, denaro poi posto sotto sequestro. L’inchiesta è coordinata dalla procura di

Corruzione a Roma - arrestato un dirigente di Sogei. Perquisizioni a ministeri e aziende - I due uomini sono stati bloccati ieri sera in flagrante a Roma, mentre si scambiavano 15mila euro in contanti. Stamattina, su disposizione della procura capitolina, i finanzieri del comando provinciale hanno perquisito uffici e abitazioni di alcuni pubblici ufficiali e diverse imprese. Roma, 15 ottobre 2024 – Arrestati per corruzione un imprenditore e un dirigente di Sogei, la società ... (Quotidiano.net)

Salerno - arrestato Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum per turbativa d’asta e corruzione - 'l'uomo delle fritture' di De Luca - In provincia di Salerno è stato arrestato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (in passato già sindaco di Torchiara e di Agropoli, nel Cilento), nell’ambito di un’indagine per turbativa d’asta e corruzione. È noto dal 2016 come 'l'uomo delle fritture' a causa di un audio emerso durante la cam . (Ilgiornaleditalia.it)

Alfieri arrestato per corruzione : gli scenari possibili sul futuro della Provincia - . . E’, soprattutto, alla Provincia, con a Palazzo Sant’Agostino, che la vicenda giudiziaria che ha portato all'arresto del presidente Franco Alfieri sta suscitando preoccupazioni e tanta incertezza, soprattutto all’interno dei gruppo consigliari della maggioranza di centrosinistra. Al momento non è. (Salernotoday.it)