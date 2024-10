Concorso pubblico per operatori sociosanitari: Ispe coerente con le norme (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE – La scelta di procedere alla selezione pubblica degli operatori socio-sanitari, fatta nel 2023 dall’Ispe (Istituto per i servizi alla persona per l’Europa) è legittima, dunque l’iter concorsuale può proseguire.Lo ha deciso la Seconda sezione del Tar Puglia, sede di Lecce (presidente Lecceprima.it - Concorso pubblico per operatori sociosanitari: Ispe coerente con le norme Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE – La scelta di procedere alla selezione pubblica deglisocio-sanitari, fatta nel 2023 dall’(Istituto per i servizi alla persona per l’Europa) è legittima, dunque l’iter concorsuale può proseguire.Lo ha deciso la Seconda sezione del Tar Puglia, sede di Lecce (presidente

"Ecco il concorso nell’Asp di Reggio per 30 operatori socio sanitari" : l'annuncio di Giannetta - "È stato indetto con delibera del direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria del 7 Ottobre il concorso pubblico per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario per 30 operatori socio sanitari. Anche in questo caso - dichiara Giannetta - le azioni messe in campo dal... (Reggiotoday.it)

Il concorso unico OSS Operatori Socio Sanitari in Regione Campania nel 2025 - In Campania concorso unico regionale per operatori socio-sanitari (Oss): ecco cosa prevede la delibera della Regione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Qualiano - operatori ecologici licenziati : FILAS diffida Multiservizi ad indire un concorso pubblico - Si legge nella diffida – in allegato – che il “concorso dovrà tener conto delle clausole sociali previste dalle normative di Leggi in materia oltre ad attingere una quota di lavoratori come da L. Dopo la riunione presso la casa Comunale di Qualiano, non è accaduto nulla: gli operatori ecologici licenziati sono ancora senza lavoro. (Puntomagazine.it)