Cisl Fvg e Confindustria AA insieme per protocollo IA sul lavoro (Di martedì 15 ottobre 2024) La Femca Cisl Fvg (energia, chimica, moda e affini) e Confindustria Alto Adriatico avvieranno una "collaborazione strategica" per elaborare un protocollo in ambito regionale che stabilisca orientamenti e principi chiari sull'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. E' emerso oggi nel corso della tavola rotonda dello stesso sindacato dal titolo "Il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale". Si tratterebbe del primo protocollo di questo tipo in Italia, che dovrebbe contemplare vari requisiti tra i quali una ridefinizione dei ruoli lavoratori, privacy e protezione dei dati, trasparenza e responsabilità (accountability), formazione continua e adattabilità . La proposta è stata lanciata dal segretario generale Femca Cisl Fvg, Franco Rizzo, e accolta dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, presente all'incontro. Quotidiano.net - Cisl Fvg e Confindustria AA insieme per protocollo IA sul lavoro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La FemcaFvg (energia, chimica, moda e affini) eAlto Adriatico avvieranno una "collaborazione strategica" per elaborare unin ambito regionale che stabilisca orientamenti e principi chiari sull'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. E' emerso oggi nel corso della tavola rotonda dello stesso sindacato dal titolo "Ilnell'era dell'intelligenza artificiale". Si tratterebbe del primodi questo tipo in Italia, che dovrebbe contemplare vari requisiti tra i quali una ridefinizione dei ruoli lavoratori, privacy e protezione dei dati, trasparenza e responsabilità (accountability), formazione continua e adattabilità . La proposta è stata lanciata dal segretario generale FemcaFvg, Franco Rizzo, e accolta dal presidente diAlto Adriatico, Michelangelo Agrusti, presente all'incontro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Collaborazione tra Femca Cisl Fvg e Confindustria Alto Adriatico per l’IA : un’iniziativa pionieristica in Italia - Questa iniziativa mira a sviluppare un protocollo regionale innovativo, il primo del suo genere in Italia, che stabilirà principi e orientamenti chiari per l’attuazione dell’IA nelle aziende del territorio. Facebook WhatsApp Twitter L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo sta generando un ampio dibattito a livello nazionale. (Gaeta.it)