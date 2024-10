Cisco Italia, Manghi: “Cruciale performance reti, ma non è solo velocità dati” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Le performance? Sono cruciali ma le performance non sono solo la velocità con cui viaggiano i dati e le informazioni, ma anche le funzionalità che noi siamo in grado di inserire nelle reti, la capacità di automazione, di autoconfigurarsi". Lo ha detto Gianmatteo Manghi, amministratore delegato Cisco Italia, al Comolake di Cernobbio. Le L'articolo Cisco Italia, Manghi: “Cruciale performance reti, ma non è solo velocità dati” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Le? Sono cruciali ma lenon sonolacon cui viaggiano ie le informazioni, ma anche le funzionalità che noi siamo in grado di inserire nelle, la capacità di automazione, di autoconfigurarsi". Lo ha detto Gianmatteo, amministratore delegato, al Comolake di Cernobbio. Le L'articolo: “, ma non è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

