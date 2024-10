Cina, due panda giganti in viaggio verso Washington (Di martedì 15 ottobre 2024) Una coppia di panda giganti di tre anni, Bao Li (forza preziosa) e Qing Bao (tesoro verde), ha lasciato la struttura di ricerca China Wildlife Conservation Association nella città cinese di Dujiangyan e sarà presto trasportata a Washington. Un video diffuso dall’Amministrazione nazionale delle foreste e dei pascoli mostra Bao Li e Qing Bao mentre vengono caricati sui camion presso il centro cinese di conservazione e ricerca per il panda gigante. Non è chiaro quando arriveranno a Washington, ma probabilmente verranno sottoposti a un lungo periodo di quarantena prima di essere presentati al pubblico. Bao Li e Qing Bao sono stati trasferiti negli Stati Uniti nell’ambito di un nuovo accordo decennale con le autorità cinesi. Lapresse.it - Cina, due panda giganti in viaggio verso Washington Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una coppia didi tre anni, Bao Li (forza preziosa) e Qing Bao (tesoro verde), ha lasciato la struttura di ricerca China Wildlife Conservation Association nella città cinese di Dujiangyan e sarà presto trasportata a. Un video diffuso dall’Amministrazione nazionale delle foreste e dei pascoli mostra Bao Li e Qing Bao mentre vengono caricati sui camion presso il centro cinese di conservazione e ricerca per ilgigante. Non è chiaro quando arriveranno a, ma probabilmente verranno sottoposti a un lungo periodo di quarantena prima di essere presentati al pubblico. Bao Li e Qing Bao sono stati trasferiti negli Stati Uniti nell’ambito di un nuovo accordo decennale con le autorità cinesi.

