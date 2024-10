Oasport.it - Ciclismo su pista: ai Mondiali 2024 l’Italia punta a far bene nonostante l’assenza di Filippo Ganna

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo le tre bellissime medaglie di Parigi, si chiude l’annata, da segnalare già più che positiva, per la Nazionale italiana disuaidi Ballerup, in Danimarca, da domani al 20 ottobre. Per chi si aspettava una vera e propria rivoluzione verso il nuovo quadriennio non sarà così: praticamente confermate le squadre viste nelle passate stagioni, con alcuni nuovi innesti epesante di unche ha terminato in anticipo l’annata. Anche senza il suo uomo dila squadra al maschile vuole comunque giocarsi qualcosa di importante a livello iridato. Il quartetto sarà quasi sicuramente quello olimpico (bronzo in Francia), con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan (a caccia dell’oro nella prova individuale) ai quali si aggiungerà Manlio Moro.