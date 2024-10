Ciclismo cronometro a squadre. Le ragazze della BePink chiudono indossando la maglia tricolore (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è chiusa con il titolo tricolore a squadre la stagione su strada della BePink Bongioanni di Monza. La formazione brianzola di Walter Zini ha conquistato il campionato italiano a cronometro a squadre donne elite a Cavaso del Tomba in provincia di Treviso. A fregiarsi della maglia biancorossoverde Andrea Casagranda, Monica Trinca Colonel, Elisa Valtulini e Angela Oro. Il trenino monzese ha coperto la distanza di 33,9 chilometri in 47’37’’. Le ragazze hanno interpretato il percorso alla perfezione: "questo anche grazie all’eccellenza delle bici da crono RULE", dice Walter Zini. Dan.Vig. Sport.quotidiano.net - Ciclismo cronometro a squadre. Le ragazze della BePink chiudono indossando la maglia tricolore Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è chiusa con il titolola stagione su stradaBongioanni di Monza. La formazione brianzola di Walter Zini ha conquistato il campionato italiano adonne elite a Cavaso del Tomba in provincia di Treviso. A fregiarsibiancorossoverde Andrea Casagranda, Monica Trinca Colonel, Elisa Valtulini e Angela Oro. Il trenino monzese ha coperto la distanza di 33,9 chilometri in 47’37’’. Lehanno interpretato il percorso alla perfezione: "questo anche grazie all’eccellenza delle bici da crono RULE", dice Walter Zini. Dan.Vig.

Le sorelle Orsi indossano il tricolore nella cronometro a squadre - Inoltre Alessia ha vestito la maglia tricolore nella Madison e l’argento nell’individuale cogliendo lo stesso metallo al tricolore su strada e alla prestigiosa Coppa d’oro a Borgo Valsugana (Tn). Oggi si conclude l’attività su strada degli juniores con la 68^ Coppa Valsenio a Castelbolognese con il promettente finalese Matteo Paltrinieri a difendere i colori gialloblù. (Ilrestodelcarlino.it)

Ciclismo / Allievi : allo Zero24 Cycling Team Pedale Chiaravallese il tricolore a cronometro a squadre - . Vittoria ottenuta, il quartetto allenato da Alberto Puerini, in un tracciato dove era importante dosare bene le forze. Terza posizione per la Ciclistica Monselice. In Veneto Lorenzo Iaconeta, Andrea Gabriele Alessiani, Edoardo Fiorini e Teo Lancioni hanno percorso 18 km in 24’22” CHIARAVALLE, 12 ottobre 2024 – A Cavaso del Tomba in provincia di Treviso la squadra Allievi dello Zero24 Cycling ... (Vallesina.tv)