Chiusura temporanea per esercizio commerciale a Roma dopo risse e aggressioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'attività commerciale di via Flavio Stilicone a Roma sarà interdetta per un periodo di 15 giorni come risposta a due gravi incidenti verificatisi in serata, che hanno messo in allerta le autorità locali. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato attuato dalle forze dell'ordine per mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini. Questo articolo esamina i dettagli del provvedimento e le circostanze che hanno portato alla Chiusura del minimarket. Episodi di violenza e intervento delle forze dell'ordine Nella serata di giovedì scorso, intorno alle 21:00, un'accesa rissa ha avuto luogo all'interno del minimarket di via Flavio Stilicone, con conseguenti danneggiamenti e il coinvolgimento di vari soggetti.

Abusivismo commerciale : da Roma Est a San Pietro - maxi-sequestri - Il restante della merce, su cui sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza, è stata posta sotto sequestro, in quanto oggetto di vendita illegale. Accompagnato presso la sede del I Gruppo Prati di via del Falco è stato identificato e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e detenzione di prodotti contraffatti, in ... (Ilfaroonline.it)

Roma : sequestrati 1500 articoli nel centro storico per abusivismo commerciale - La Polizia Locale intensifica i controlli contro il commercio abusivo nelle zone turistiche Operazioni mirate nelle aree di maggiore affluenza La Polizia Locale di Roma Capitale prosegue nei controlli per contrastare i fenomeni legati all’abusivismo commerciale nel centro storico. Oltre 250 località verificate e 1500 articoli sequestrati Negli ultimi due giorni, le pattuglie hanno sottoposto a ... (Romadailynews.it)

Incendio a Roma - auto in fiamme vicino al centro commerciale - Fiamme a Porta di Roma, nel quadrante nord-est della Capitale. All'alba di lunedì 9 settembre alcune autovetture sono andate a fuoco in un parcheggio. Incendio a Porta di Roma Sono ignoti i motivi dell'incendio che nelle prime ore di oggi ha coinvolto quattro vetture parcheggiate in via... (Romatoday.it)