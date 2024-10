Call per artisti finalizzata alla mostra collettiva dedicata a Giorgio Vasari (Di martedì 15 ottobre 2024) In occasione delle celebrazioni Vasariane Il Museo della Fraternita dei Laici indice una Call per artisti e fotografi al fine di realizzare una mostra collettiva di opere che si terrà dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Quest’anno ad Arezzo si celebrano i 450 anni dalla morte di Giorgio Arezzonotizie.it - Call per artisti finalizzata alla mostra collettiva dedicata a Giorgio Vasari Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In occasione delle celebrazioniane Il Museo della Fraternita dei Laici indice unapere fotografi al fine di realizzare unadi opere che si terrà dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Quest’anno ad Arezzo si celebrano i 450 anni dmorte di

Pensieri di bo' cultura e teatro aps : prorogata la scadenza dell'open call del corso di segreteria organizzativa nel settore artistico e culturale - Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione Professionale Occupazionale di Segreteria Organizzativa nel settore Artistico e Culturale, nato con l’obiettivo di formare ‘risorse umane ed emozionali’ che potranno offrire la loro professionalità a strutture culturali ed artistiche (esempio... (Pisatoday.it)

Museo di Fraternita - call per artisti e fotografi al fine di realizzare una mostra collettiva - Quest’anno ad Arezzo si celebrano i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, avvenuta nel 1574, attraverso un vivace calendario di iniziative, mostre ed eventi volte ad omaggiare l’importante genio aretino. Il tema delle opere per la mostra collettiva sarà Giorgio Vasari, le sue opere e l’impatto culturale che ha lasciato nella nostra città . (Lanazione.it)