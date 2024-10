Gaeta.it - Calabria: bando da 22 milioni di euro per proteggere agricoltura e allevamenti dalla fauna selvatica

In, la Regione ha lanciato un'importante iniziativa finalizzata a tutelare le produzioni agricole e glidalle minacce dellae dalle condizioni meteorologiche avverse. Grazie a ungià disponibile sul sito ufficiale, gli agricoltori potranno accedere a finanziamenti per realizzare opere difensive ele loro attività. Questi sforzi rientrano nell'ambito del PSR, precisamente sotto la Misura 4.1.1., concepita per promuovere gli investimenti nelle aziende agricole della regione. Obiettivi e destinatari delL'obiettivo principale delè quello di garantire la sicurezza degli agricoltori e degli allevatori calabresi, contrapporsi alle aggressioni da parte di animali selvatici come cinghiali e lupi e mitigare i danni causati da eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili.