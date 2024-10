Quifinanza.it - Borse attese poco mosse, con gli investitori che vogliono restare prudenti questa settimana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Leeuropee si avviano verso un’apertura stabile (future sull’Euro Stoxx +0,04%), nonostante i recenti record registrati dal Dow Jones (+0,47%) e dallo S&P 500 (+0,77%) a Wall Street. Glimantengono un approccio prudente, concentrando l’attenzione sulla politica monetaria in vista della decisione della Bce sui tassi d’interesse prevista per giovedì. Sul listino milanese, riflettori puntati su Stm dopo che gli Stati Uniti hanno discusso possibili restrizioni alla vendita di chip avanzati per l’intelligenza artificiale prodotti da Nvidia e altre aziende americane. Intanto, Intesa Sanpaolo è sotto indagine dalla procura di Bari come persona giuridica, nell’ambito di un’inchiesta su un ex dipendente accusato di accessi non autorizzati ai sistemi informatici della banca per consultare dati di clienti.