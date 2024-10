Basket serie B. Adamant al bivio (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Adamant ha colto il suo quarto successo consecutivo in campionato contro Montebelluna, in una gara scorbutica per due quarti e mezzo che gli uomini di Benedetto sono riusciti a portare dalla loro parte soltanto dal 25’ in poi, grazie ad una ritrovata coesione difensiva e ad un tasso tecnico oggettivamente superiore rispetto a quello degli avversari, comunque battaglieri per larga parte del match. Chi si aspettava una "scampagnata", infatti, è rimasto deluso, perché alla prima uscita senza il suo play titolare Ballabio, Ferrara ci ha messo un po’ per trovare il giusto equilibrio soprattutto in regia. Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant al bivio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ha colto il suo quarto successo consecutivo in campionato contro Montebelluna, in una gara scorbutica per due quarti e mezzo che gli uomini di Benedetto sono riusciti a portare dalla loro parte soltanto dal 25’ in poi, grazie ad una ritrovata coesione difensiva e ad un tasso tecnico oggettivamente superiore rispetto a quello degli avversari, comunque battaglieri per larga parte del match. Chi si aspettava una "scampagnata", infatti, è rimasto deluso, perché alla prima uscita senza il suo play titolare Ballabio, Ferrara ci ha messo un po’ per trovare il giusto equilibrio soprattutto in regia.

Basket - in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro - LA CRONACA – L’avvio della gara è stato in equilibrio, con gli universitari, trascinati dal miglior Spagnolli, autore di 7 punti nel primo quarto, abili a portarsi in vantaggio per 16-13, per concludere il parziale sul 22-17. In avvio di ripresa è Giannelli a prendere i compagni per mano, con 11 punti fondamentali, per un parziale di 23-5 che di fatto chiude l’incontro alla fine del terzo ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Alviti e Mannion non sbloccano Varese - in evidenza Della Valle e non solo - Non riesce a girare le sorti di Brescia, ma Amedeo Della Valle è e rimane uno dei giocatori di maggior spicco di questo campionato. Ancora una gran giornata per lui, da 19 punti con 9/10 dalla lunetta, in cui stona solo il 2/7 dall’arco dei tre punti. Il quadro della terza giornata di Serie A 2024-2025 è, almeno per una ragione, singolare. (Oasport.it)

Serie A2 - in vendita i biglietti per il derby New Basket Brindisi - Nardò - BRINDISI - Dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta tra gli applausi convincenti e fragorosi del caloroso pubblico presente al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi si proietta ai prossimi impegni di campionato con rinnovato entusiasmo. Il calendario propone un nuovo doppio turno esterno, con... (Brindisireport.it)