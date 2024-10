Banksy a Napoli: una mostra, il suo mondo! (Di martedì 15 ottobre 2024) Ho avuto la fortuna di visitare la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience a Bologna e devo dire che è davvero evocativa ed emozionante. Arriva adesso anche a Napoli, dopo aver riscosso un incredibile successo non solo in Emilia-Romagna ma anche in città come Barcellona, Milano, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Cracovia <p> Banksy a Napoli: una mostra, il suo mondo! mondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Banksy a Napoli: una mostra, il suo mondo! Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ho avuto la fortuna di visitare laThe World of– The Immersive Experience a Bologna e devo dire che è davvero evocativa ed emozionante. Arriva adesso anche a, dopo aver riscosso un incredibile successo non solo in Emilia-Romagna ma anche in città come Barcellona, Milano, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Cracovia : una, il suoUomo.it.

Arriva a Napoli la mostra ‘The World of Banksy’ - L’evento è curato da Artful Events Collective, guidato da Manu de Ros; direttore creativo Emre Ezelli. it. The World of Banksy è una mostra che vuole trasformare l’Arena Flegrea indoor, è stato detto oggi nel corso della presentazione, “in uno spazio magico, un viaggio emozionante e stimolante attraverso l’universo del misterioso artista, celebre per la sua presa ironica su temi politici e ... (Anteprima24.it)

