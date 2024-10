Attacchi all’Unifil, Meloni: “Atteggiamento di Israele è ingiustificato” (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgia Meloni ribadisce la condanna dell’Italia nei confronti degli Attacchi israeliani che hanno colpito le basi Unifil in Libano. “Riteniamo che l’Atteggiamento delle forze israeliane sia ingiustificato oltre a rappresentare una violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite“, ha detto la presidente del Consiglio in Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “La posizione del governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione rafforzando le capacità di Unifil e delle forze armate libanesi“, ha aggiunto la premier. Lapresse.it - Attacchi all’Unifil, Meloni: “Atteggiamento di Israele è ingiustificato” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgiaribadisce la condanna dell’Italia nei confronti degliisraeliani che hanno colpito le basi Unifil in Libano. “Riteniamo che l’delle forze israeliane siaoltre a rappresentare una violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite“, ha detto la presidente del Consiglio in Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “La posizione del governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione rafforzando le capacità di Unifil e delle forze armate libanesi“, ha aggiunto la premier.

Migranti - Meloni : "Contro Salvini e Guardia costiera attacchi faziosi da Ong politicizzate" - Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Colgo l'occasione per ringraziare anche il Ministro Salvini e soprattutto la Guardia Costiera italiana per il suo straordinario lavoro, e per esprimere a questi uomini e a queste donne la solidarietà del governo di ... (Iltempo.it)

Attacchi a Unifil - Meloni : “Inaccettabile - atteggiamento di Israele è ingiustificato”. Ma specifica : “Cortei dimostrano antisemitismo” - L'articolo Attacchi a Unifil, Meloni: “Inaccettabile, atteggiamento di Israele è ingiustificato”. E le manifestazioni di piazza di questi giorni lo hanno, purtroppo, dimostrato senza timore di smentita”. “Ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023, è il presupposto di ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perché sempre più ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni al Senato : "Non accettabili gli attacchi israeliani a Unifil" - "L'Italia ha condannato l'attacco iraniano a Israele e ha lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori degenerazioni. La presidente del Consiglio ricorda che "nell'ambito dell'iniziativa "Food for Gaza", sono stati consegnati all'interno della Striscia oltre 47 tonnellate di beni alimentari", ringrazia per questo il ministro degli ... (Agi.it)