ATP Stoccolma 2024, Sonego e Darderi sconfitti in doppio dai polacchi Nys/Zielinski (Di martedì 15 ottobre 2024) Si ferma subito al primo turno il cammino di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi nel tabellone di doppio del torneo ATP di Stoccolma. La coppia italiana è stata sconfitta da quella polacca composta da Hugo Nys e Jan Zielinski, seconde teste di serie, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Gli azzurri hanno avuto un rendimento migliore con la seconda di servizio, vincendo il 71% dei punti con questo colpo, rispetto al 63% con la prima. La coppia italiana ha concesso inoltre nove palle break, mentre sono due quelle avute a favore, ma entrambe annullate dai polacchi. Un primo set subito indirizzato in favore quasi subito in favore di Nys/Zielinski, che si sono procurati due palle break nel terzo game, strappando il servizio agli azzurri. Oasport.it - ATP Stoccolma 2024, Sonego e Darderi sconfitti in doppio dai polacchi Nys/Zielinski Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si ferma subito al primo turno il cammino di Lorenzoe Lucianonel tabellone didel torneo ATP di. La coppia italiana è stata sconfitta da quella polacca composta da Hugo Nys e Jan, seconde teste di serie, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Gli azzurri hanno avuto un rendimento migliore con la seconda di servizio, vincendo il 71% dei punti con questo colpo, rispetto al 63% con la prima. La coppia italiana ha concesso inoltre nove palle break, mentre sono due quelle avute a favore, ma entrambe annullate dai. Un primo set subito indirizzato in favore quasi subito in favore di Nys/, che si sono procurati due palle break nel terzo game, strappando il servizio agli azzurri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : programma e orari mercoledì 16 ottobre con Berrettini e Sonego - . CENTRE COURT Non prima delle 14:00 – (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima a seguire – Berrettini vs (PR) Stricker Non prima delle 18:00 – Sonego vs (2) Ruud a seguire – (4) Paul vs Martinez o (Q) Djere COURT 1 Ore 12:00 – Davidovich Fokina vs (Q) Tirante a seguire – Halys vs Nagal a seguire – (7) Griekspoor vs Moutet vs (Q) Fearnley The post Atp Stoccolma 2024: programma e orari mercoledì 16 ... (Sportface.it)

Sonego - esordio vincente a Stoccolma. Ora sfida a Ruud - Ora sfida a Ruud appeared first on seriea24. . (Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Sonego. it: Notizie dallo Sport Italiano. Il tennista azzurro torna a vincere dopo oltre un mese e lo fa al torneo Atp 250 di Stoccolma, un indoor con un montepremi che supera i 690 mila euro. The post Sonego, esordio vincente a Stoccolma. (Seriea24.it)

ATP Stoccolma - Stricker torna alla vittoria e troverà Berrettini - ok Griekspoor e Sonego - Al secondo turno troverà uno tra Corentin Moutet e l’infermabile britannico Jacob Fearnley. Solo un passaggio a vuoto indolore al servizio sul 3-1 del primo set e un’altra palla break annullata sul 5-3 del secondo, ma la vittoria poteva essere persino più netta. L’olandese ha giocato un match di ottima continuità specie con il dritto, spingendo e comandando spesso lo scambio. (Oasport.it)