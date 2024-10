Arriva in sala “Come ogni mattina” (Di martedì 15 ottobre 2024) La delicatezza dei sentimenti associata al segreto di impastare il pane con amore. Arriva in sala “Come ogni mattina”, il mediometraggio scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato. Una storia fatta di cuore, empatia e complicità. Anteprima ad inviti 16 ottobre 2024 Cinema Azzurro Scipioni. “Come ogni mattina” una storia fatta di cuore, empatia e complicità “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla”, recita così un un antico proverbio che sottolinea proprio quel connubio perfetto tra cibo e sentimenti. In questo ambito si muove il mediometraggio “Come ogni mattina”, con Vanessa Gravina e Leandro Amato scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, che si prepara ad Arrivare nelle sale italiane con una anteprima a Roma il 16 ottobre 2024 al Cinema Azzurro Scipioni. Spettacolo.periodicodaily.com - Arriva in sala “Come ogni mattina” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La delicatezza dei sentimenti associata al segreto di impastare il pane con amore.in”, il mediometraggio scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi con Vanessa Gravina e Leandro Amato. Una storia fatta di cuore, empatia e complicità. Anteprima ad inviti 16 ottobre 2024 Cinema Azzurro Scipioni. “” una storia fatta di cuore, empatia e complicità “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla”, recita così un un antico proverbio che sottolinea proprio quel connubio perfetto tra cibo e sentimenti. In questo ambito si muove il mediometraggio “”, con Vanessa Gravina e Leandro Amato scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, che si prepara adre nelle sale italiane con una anteprima a Roma il 16 ottobre 2024 al Cinema Azzurro Scipioni.

