Antimafia, casi De Raho e Scarpinato: proposta modifica legge su incompatibilità (Di martedì 15 ottobre 2024) A quanto apprende l'Adnkronos, la proposta di modifica avanzata dalla presidente Colosimo prevede che i commissari si debbano astenere sia dai lavori che dalla consultazione degli atti nel caso di indagini che li riguardano Una modifica della legge istitutiva della Commissione parlamentare Antimafia che disciplini i casi di incompatibilità dei commissari relativamente ai filoni di Sbircialanotizia.it - Antimafia, casi De Raho e Scarpinato: proposta modifica legge su incompatibilità Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A quanto apprende l'Adnkronos, ladiavanzata dalla presidente Colosimo prevede che i commissari si debbano astenere sia dai lavori che dalla consultazione degli atti nel caso di indagini che li riguardano Unadellaistitutiva della Commissione parlamentareche disciplini ididei commissari relativamente ai filoni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Proposta di modifica alla legge Antimafia : nuovi criteri per le incompatibilità dei commissari - Polemiche e controversie recenti Il contesto di questa proposta di modifica è segnato da diverse controversie che hanno coinvolto membri della Commissione. La bozza, preparata dalla presidente Colosimo, è attualmente aperta a eventuali aggiustamenti e modifiche prima di essere presentata in forma definitiva al Parlamento. (Gaeta.it)

Autonomia - De Luca : Il 15 ottobre la nostra proposta di modifica al Parlamento - Poi dobbiamo vietare alle Regione di fare contratti integrativi su sanità e scuola. “Stiamo facendo una battaglia contro l’autonomia differenziata. . E’ una proposta con cui sfidiamo sul piano dell’efficienza il nord. Terzo che non si adottino le gabbie salariali. Crediamo nell’unità d’Italia si o no?”. (Ildenaro.it)

Netanyahu vuole modificare la proposta di pace USA - ma Hamas non ci sta : “Vuole impedire la fine delle ostilità” - Parole che sembrano aprire alla pace, ma che in realtà rischiano di andare nel senso opposto. Già, perché qualcosa nella politica internazionale sta cambiando, come lasciano presagire le notizie che arrivano da Londra e Washington. Non cadete in questa trappola”. Stizza che è stata espressa anche dal ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che su X ha scritto che “non ci sarà cessate ... (Lanotiziagiornale.it)