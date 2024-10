Andrea Mingardi riceve il premio Pierangelo Bertoli "A Muso Duro" al Teatro Carani (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 10 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Carani di Sassuolo, il celebre cantautore e showman bolognese Andrea Mingardi sarà insignito del prestigioso premio Pierangelo Bertoli "A Muso Duro", riconoscimento che celebra la sua straordinaria carriera.Con la sua inconfondibile voce Modenatoday.it - Andrea Mingardi riceve il premio Pierangelo Bertoli "A Muso Duro" al Teatro Carani Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 10 novembre, alle ore 21.00, presso ildi Sassuolo, il celebre cantautore e showman bolognesesarà insignito del prestigioso"A", riconoscimento che celebra la sua straordinaria carriera.Con la sua inconfondibile voce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Mingardi riceve il Premio Pierangelo Bertoli – A Muso Duro - Pochi te li danno perché meriti veramente e parecchi ti arrivano perché scorrendo il registro di classe non avevano rintracciato nessuno fino alla lettera “M”. Solo la lungimiranza di certi imprenditori e amici ha fatto sì che a mezzo secolo di distanza tutti si ricordino di un’era insuperata. Sua è la canzone “Amiche mai”, scelta da Mina e Ornella Vanoni per il primo duetto della loro storia ... (Laprimapagina.it)

Premio Pierangelo Bertoli Celebrazione di Talenti con Claudio Baglioni - Filippo Graziani - Andrea Mingardi e Federico Sirianni - 00, presso il Teatro Carani di Sassuolo, Filippo Graziani riceverà il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” durante lo spettacolo intitolato “Il Pescatore Pigro 2024”. Nel corso della serata, gli 8 finalisti della sezione “Nuovi Cantautori” avranno l’opportunità di esibirsi, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci. (Spettacolo.periodicodaily.com)

“Bologna in Champions League” è il nuovo singolo di Andrea Mingardi. Annunciate nuove date estive - Nel 2004 partecipa a Sanremo con i Blues Brothers ispirando la formazione della nuova “RossoBlues Brothers Band”, con la quale registra dal vivo il nuovo LP, “Tribute to Ray Charles”. O. A Los Angeles ha ricevuto il prestigioso premio Italian Music Awards per il suo disco “Tribute to the Genius” dedicato a Ray Charles. (Atomheartmagazine.com)