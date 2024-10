Alla “Frame Ars Artes” la nuova mostra di Lino Petrelli (Di martedì 15 ottobre 2024) È ispirata agli studi sul colore dello storico dell’arte e antropologo francese Michele Pastoureau e alle riflessioni di Albert Einstein sull’anima e le mozioni, la mostra di Lino Petrelli “Il colore dei ricordi” a cura di Paola Pozzi, ospite della galleria Frame Ars Artes di Napoli. Testo Napolitoday.it - Alla “Frame Ars Artes” la nuova mostra di Lino Petrelli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È ispirata agli studi sul colore dello storico dell’arte e antropologo francese Michele Pastoureau e alle riflessioni di Albert Einstein sull’anima e le mozioni, ladi“Il colore dei ricordi” a cura di Paola Pozzi, ospite della galleriaArsdi Napoli. Testo

Avellino-Casertana 5-0 - Biancolino : "Anche stasera la squadra ha dimostrato il proprio valore. Ecco perché ho scelto Russo dall'inizio" - L'Avellino dilaga contro la Casertana e conquista la terza vittoria di fila in campionato. Raffaele Biancolino, al triplice fischio, analizza la prestazione della squadra: "Stasera i ragazzi hanno dimostrato ancora di più quello che sanno fare e il loro valore. Va solo ringraziato questo gruppo... (Today.it)

Terni - il maestro Massimo Zavoli omaggia la cascata delle Marmore. La mostra ‘diSEGNI come SOGNI incisi ai precipizi del Velino’ - . . Il maestro Massimo Zavoli l’ha organizzata attraverso un patto di collaborazione tra la Pro Loco locale ed il Comune di Terni. Tale mostra denominata “diSEGNI come SOGNI incisi … ai precipizi del velino”. Una iniziativa è in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre nella sala Montesi di Marmore. (Ternitoday.it)