15 Ottobre 2024 – Le Nazione Uniti manderanno le loro posizioni in Libano (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze di pace delle Nazioni Unite rimarranno in tutte le posizioni in Libano nonostante gli appelli israeliani a spostarsi in seguito all’intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah e al ferimento di cinque caschi blu, ha dichiarato il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto agli Stati Uniti che Israele è disposto a colpire obiettivi militari iraniani e non impianti nucleari o petroliferi, riporta il Washington Post, citando due funzionari a conoscenza della questione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” dopo gli incidenti in cui i peacekeepers delle Nazioni Unite in Libano sono rimasti feriti. Google ha dichiarato che acquisterà energia da Kairos Power, sviluppatore di piccoli reattori modulari. Strumentipolitici.it - 15 Ottobre 2024 – Le Nazione Uniti manderanno le loro posizioni in Libano Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze di pace delle Nazioni Unite rimarranno in tutte leinnonostante gli appelli israeliani a spostarsi in seguito all’intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah e al ferimento di cinque caschi blu, ha dichiarato il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto agli Statiche Israele è disposto a colpire obiettivi militari iraniani e non impianti nucleari o petroliferi, riporta il Washington Post, citando due funzionari a conoscenza della questione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” dopo gli incidenti in cui i peacekeepers delle Nazioni Unite insono rimasti feriti. Google ha dichiarato che acquisterà energia da Kairos Power, sviluppatore di piccoli reattori modulari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Posizioni Unifil ed emergenza colera : il Libano nel caos accoglie Giorgia Meloni - La premier Giorgia Meloni arriva in Libano mentre è in corso il conflitto tra Hezbollah ed Israele a seguito degli attacchi all’Unifil. Il segretario dell’Onu (ANSA FOTO) – Notizie. Perché Giorgia Meloni visita il Libano (ANSA FOTO) – Notizie. Poco fa il segretario generale dell’Onu ha confermato: “L’Unifil resta nelle proprie posizioni”. (Notizie.com)

Israele bombarda le posizioni di Hezbollah nel sud del Libano. Il partito di Dio lancia razzi contro Safed - Israele ha reso noto di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di Beirut. Il partito di Dio lancia razzi contro Safed appeared first on L'Identità. Il gruppo sciita ha rivendicato quattro attacchi missilistici durante […] The post Israele bombarda le posizioni di Hezbollah nel sud del Libano. (Lidentita.it)

15 Ottobre 2024 – Le Nazione Uniti manderanno le loro posizioni in Libano - Il ministero della Difesa dei Paesi Bassi intende acquistare 46 carri armati Leopard, oltre a nuovi sistemi antiaerei. Lula da Silva, è atteso in Russia dal 22 ottobre per partecipare al vertice dei capi di Stato dei Brics, che si terrà a Kazan. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” dopo gli incidenti in cui i peacekeepers delle Nazioni Unite in ... (Api.follow.it)