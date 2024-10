WWE: Cody Rhodes sarà a Raw questa notte per una questione particolare. (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il campione indiscusso Cody Rhodes, come sappiamo è ben impegnato con la sua faida con Kevin Owens a Smackdown per il suo titolo indiscusso dopo gli avvenimenti di Bad Blood e dopo che i due si sono sfidati una prima volta a Bash in Berlin. Nonostante tali avvenimenti, per il momento, il campione indiscusso ha la necessità di costruire il suo prossimo match già sancito per l’imminente PLE, Crown Jewel, dove sfiderà l’altro campione massimo, Gunther, per il titolo di campione di Crown Jewel. Per questo motivo, e per non smettere di valorizzare questo match, ieri sera sull’account X della WWE è arrivato l’annuncio ufficiale della presenza dell’incubo americano nella puntata di RAW di questa sera proprio per confrontare il suo sfidante, Gunther. Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes sarà a Raw questa notte per una questione particolare. Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il campione indiscusso, come sappiamo è ben impegnato con la sua faida con Kevin Owens a Smackdown per il suo titolo indiscusso dopo gli avvenimenti di Bad Blood e dopo che i due si sono sfidati una prima volta a Bash in Berlin. Nonostante tali avvenimenti, per il momento, il campione indiscusso ha la necessità di costruire il suo prossimo match già sancito per l’imminente PLE, Crown Jewel, dove sfiderà l’altro campione massimo, Gunther, per il titolo di campione di Crown Jewel. Per questo motivo, e per non smettere di valorizzare questo match, ieri sera sull’account X della WWE è arrivato l’annuncio ufficiale della presenza dell’incubo americano nella puntata di RAW disera proprio per confrontare il suo sfidante, Gunther.

