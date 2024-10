Vietri FdI | De Luca spreca 25 milioni per manifesti contro il Governo I prossimi contro il Pd?

Vietri (FdI): “De Luca spreca 2,5 milioni per manifesti contro il Governo. I prossimi contro il Pd?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “De Luca continua ad avere il primato nello spreco di risorse della Regione, e quindi di tutti i contribuenti campani, per fini elettorali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando i dati del Siope, il sistema di monitoraggio del Ministero Salernotoday.it - Vietri (FdI): “De Luca spreca 2,5 milioni per manifesti contro il Governo. I prossimi contro il Pd?” Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Decontinua ad avere il primato nello spreco di risorse della Regione, e quindi di tutti i contribuenti campani, per fini elettorali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Immacommentando i dati del Siope, il sistema di monitoraggio del Ministero

