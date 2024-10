Terzotemponapoli.com - Verso Empoli-Napoli, parla Massimo Crippa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni del direttore generale del Renate ed èx centrocampista del ‘Ciuccio’. “Diventa complicato rimettersi in carreggiata dopo la sosta nazionale, quando vinsi lo scudetto colvincemmo tutte le gare con le piccole. E’ fondamentale battere le piccole per vincere uno scudetto. In nazionale magari ti alleni, ma non giochi, poi rientri e devi metterti a posto per giocare col club”. Tra le nazionali e il“Oggi ilha 8/11 in nazionale e conoscendo Conte sarà un po’ avvelenato, è stato anche lui allenatore della nazionale e sa cosa vuol dire. In nazionale non è che non si lavora, ma se non giochi diventa dura, se poi giochi vuol dire che non ti fermi”.