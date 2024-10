361magazine.com - USA, sventato l’ennesimo attentato ai danni di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Verso le elezioni americane Si va verso le elezioni americane, che vedono in corsa alla Presidenza,e Kamala Harris. Intanto, nelle ultime ore è statoaidell’ex Potus. “Abbiamo evitato il terzo tentativo di assassinio contro”, a dirlo lo sceriffo della contea di Riverside, in California. La notizia arriva a meno da un mese dal voto e dopo l’arresto nel weekend di un uomo armato durante il comizio del poitico a Coachella. Stando a quanto emerge, l’uomo, Vem Miller di 49 anni è stato fermato a bordo di un Suv e armato di una pistola ed un caricatore ad alta capacità, come spiega Ansia, ovvero quelli che Joe Biden vuole mettere al bando. L’uomo è riuscito a superare i primi controlli, fingendo di essere un giornalista accreditato per poi essre fermato al secondo.