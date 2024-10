Ilgiorno.it - Un morto, due Rozzano. Via Lillà e via Trento lo strazio delle famiglie

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Milano) Chi sono Manuel e Daniele, vittima e carnefice di una notte senza senso che ha distrutto per sempre due. Avrebbero potuto essere colleghi di lavoro. Il destino li ha fatti lavorare entrambi per un supermercato. È questo l’unico tratto che condividono, insieme alla residenza a, dove entrambi erano poco conosciuti. Il primo perché si dedicava al lavoro e tornava in città praticamente solo per dormire. Il secondo, con qualche piccolo precedente, verosimilmente viveva di notte quando sfogava la rabbia sulle strade. Manuel Mastrapasqua, 31 anni, abitava nel quartiere popolare in viaal civico 13, a pochi passi dal Parco 2 e ad alcune centinaia di metri dalla fermata di quel tram che gli consentiva tutti i giorni di andare e tornare dal suo supermercato. Viveva in una casa Aler in quel quartiere che dove le strade portano tutte nomi di fiori.