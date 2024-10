Justcalcio.com - Tuttosport – “Marsiglia? Ho ancora un contratto con la Juve. Mi ha scritto Thuram”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 22:29:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: Paul Pogba scalpita per il ritorno in campo dopo la riduzione della sua sospensione per doping da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, che gli consentirà di tornare alle competizioni il prossimo marzo. Il Tas ha giustificato la sua decisione sottolineando come l’assunzione di DHEA, un ormone steroideo causa della positività rilevata al termine dell’incontro di campionato fra Udinese entus del 20 agosto 2023, non era intenzionale. L’inizio di una rinascita per il giocatore attualmente sottocon il club bianconero. Quando il 4 ottobre il Tas ha ridotto la sua pena da 4 anni a 18 mesi aveva detto: “Sono stato davvero felice.