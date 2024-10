Torna Librokilo: a Palazzo Ducale il mercato dei libri venduti al chilo per salvarli dal macero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il grande successo del 2023, Librokilo Torna a Genova sabato 19 e 20 ottobre e si sposta alla sala del Munizioniere di Palazzo Ducale. Librokilo è un progetto che unisce l'amore per i libri e l'impegno ecologista: l'obiettivo è salvare dal macero libri usciti dal circuito del mercato Genovatoday.it - Torna Librokilo: a Palazzo Ducale il mercato dei libri venduti al chilo per salvarli dal macero Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il grande successo del 2023,a Genova sabato 19 e 20 ottobre e si sposta alla sala del Munizioniere diè un progetto che unisce l'amore per ie l'impegno ecologista: l'obiettivo è salvare dalusciti dal circuito del

