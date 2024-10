Tapiro d’Oro speciale a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega sulla coppia aperta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo Tapiro di Striscia la Notizia a Chiara Ferragni che replica con ironia e risponde alle insinuazioni di Taylor Mega L'articolo Tapiro d’Oro speciale a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega sulla coppia aperta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Tapiro d’Oro speciale a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega sulla coppia aperta Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovodi Striscia la Notizia achecon ironia e risponde alle insinuazioni diL'articolocheproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni riceve il tapiro e risponde a Taylor Mega su Fedez : «Non sono mai stata in una coppia aperta. Se significa che uno tradisce e l’altro no - allora non sapevo di esserlo» - «Premiata» da Striscia La Notizia per le sue recenti vicende giudiziarie, l'influencer ha detto la sua sulle dichiarazioni della collega, che alle Iene aveva parlato di una relazione con Fedez, e ha precisato: «Per me coppia aperta mai». (Vanityfair.it)

Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro di Striscia e svela se lei e Fedez erano davvero una “coppia aperta” - La risposta di Chiara Ferragni sulla "coppia aperta" con Fedez L'articolo Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro di Striscia e svela se lei e Fedez erano davvero una “coppia aperta” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tapiro a Chiara Ferragni - “Mai stata in una coppia aperta” - 1. Chiara Ferragni si è concessa una chiacchierata con l’inviato del tg satirico. Ha chiarito di non essere mai stata in una “coppia aperta” e, se questo termine significasse che uno tradisce e l’altro no, allora non lo sapeva, ribadendo che “da parte mia coppia aperta mai!“. L’infuencer disse dei Ferragnez: “Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. (Thesocialpost.it)