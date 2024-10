Taiwan, Cina avvia esercitazioni militari vicino all’isola (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina ha tenuto esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan e alle sue isole periferiche, in quello che Pechino ha definito un avvertimento contro l’indipendenza di Taiwan. Venticinque aerei cinesi sono stati rilevati nell’area di Taiwan, 16 avrebbero sconfinato. Il Ministero della Difesa cinese afferma che le esercitazioni sono una risposta al rifiuto del Presidente Taiwanese Lai Ching-te di cedere alle richieste di Pechino affinché Taiwan si riconosca come parte della Repubblica Popolare Cinese sotto il governo del Partito Comunista. Il Ministero della Difesa di Taiwan definisce le esercitazioni una provocazione e afferma che le sue forze sono pronte a rispondere. Lapresse.it - Taiwan, Cina avvia esercitazioni militari vicino all’isola Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha tenutosu larga scala attorno ae alle sue isole periferiche, in quello che Pechino ha definito un avvertimento contro l’indipendenza di. Venticinque aerei cinesi sono stati rilevati nell’area di, 16 avrebbero sconfinato. Il Ministero della Difesa cinese afferma che lesono una risposta al rifiuto del Presidenteese Lai Ching-te di cedere alle richieste di Pechino affinchési riconosca come parte della Repubblica Popolare Cinese sotto il governo del Partito Comunista. Il Ministero della Difesa didefinisce leuna provocazione e afferma che le sue forze sono pronte a rispondere.

