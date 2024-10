Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero”. Jannik Sinner si gode il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai ma non può fare a meno di pensare anche al caso doping che lo coinvolge. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, rischia una squalifica di 1-2 per la positività al clostebol, lo steroide anabolizzante rinvenuto nei suoi campioni a marzo. La Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha presentato ricorso al Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo l’assoluzione disposta da un tribunale indipendente. “Non è piacevole trovarsi in questa situazione, vorrei non trovarmi in questa posizione fuori dal campo. Vorrei giocare con la testa più libera e provare a divertirmi un po’ di più. Però, bisogna accettare tutto questo. .com - Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero”. Janniksi gode ilnel Masters 1000 dima non può fare a meno di pensare anche alche lo coinvolge. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, rischia una squalifica di 1-2 per la positività al clostebol, lo steroide anabolizzante rinvenuto nei suoi campioni a marzo. La Wada, l’agenzia mondiale anti, ha presentato ricorso al Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo l’assoluzione disposta da un tribunale indipendente. “Non è piacevole trovarsi in questa situazione, vorrei non trovarmi in questa posizione fuori dal campo. Vorrei giocare con la testa più libera e provare a divertirmi un po’ di più. Però, bisogna accettare tutto questo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner - il trionfo a Shanghai e il caso doping : “Provo a non pensarci” - (Adnkronos) – "La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero". Jannik Sinner si… L'articolo Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Sinner - arriva un incredibile annuncio dopo il trionfo a Shanghai : assurdo! - it. Djokovic esalta Sinner: le dichiarazioni inaspettate Nonostante il serbo non abbia vissuto un 2024 entusiasmante, anzi, resta pur sempre una leggenda ed il numero 4 al mondo. Nel corso della conferenza stampa, lo stesso Djokovic ha concluso riflettendo sugli aspetti del gioco di Sinner che più gli ricordano il suo stesso gioco: “Ogni colpo che ha in campo. (Calciomercato.it)

Sinner - il trionfo a Shanghai e il caso doping : “Provo a non pensarci” - (Adnkronos) – "La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Ma non è vero". Jannik Sinner si gode il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai ma non può fare a meno di pensare anche al caso doping che lo coinvolge. (Webmagazine24.it)