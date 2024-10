Ilfattoquotidiano.it - Scaglia un pugno alla madre di un calciatore sugli spalti: 9 mesi di squalifica per un dirigente nel Bresciano

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Prima si sono insultati pesantementeper un duro scontro di gioco, poi si è passati alle mani in faccia, con unto tra occhio sinistro e zigomo. Era accaduto nel mese di febbraio durante la partita di Terza Categoria tra Real Desenzanese e Progetto Sport Giovani (in provincia di Brescia), ma la Procura Federale ha preso una decisione solo qualche giorno fa. Ildel club casalingo, Giancarlo Giovinazzo, per ilcontro ladi unavversario è statoto noveda ogni attività sportiva esocietà, per cui è tesserato (ovvero la Real Desenzanese), è stata inflitta una multa di 800 euro. L’accaduto I fatti risalgono allo scorso 18 febbraio.