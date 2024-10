Scadono i termini di custodia, liberi i fedelissimi di Messina Denaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pene ridotte in appello e un numero consistente di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro che, nelle prossime ore, torneranno liberi. Questo quanto deciso dalla corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi.Leggi anche: Matteo Messina Denaro fu fermato dalla polizia anni prima dell’arresto, ma non venne riconosciuto Sconti di pena di cui hanno beneficiato Nicola Accardo, boss di Partanna detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni; Calogero Guarino, che dagli 11 del primo grado è passato agli 8 anni in appello. Thesocialpost.it - Scadono i termini di custodia, liberi i fedelissimi di Messina Denaro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pene ridotte in appello e un numero consistente di scarcerazioni per scadenza deidicautelare per alcunidi Matteoche, nelle prossime ore, torneranno. Questo quanto deciso dalla corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi.Leggi anche: Matteofu fermato dalla polizia anni prima dell’arresto, ma non venne riconosciuto Sconti di pena di cui hanno beneficiato Nicola Accardo, boss di Partanna detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni; Calogero Guarino, che dagli 11 del primo grado è passato agli 8 anni in appello.

