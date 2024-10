Rozzano, gli ultimi minuti di ?Manuel Mastrapasqua e il percorso del killer Daniele Rezza in un video delle telecamere. «Volevo prendergli tutto per rivenderlo» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha raccontato di essere uscito di casa senza avere alcuna intenzione di uccidere e che quando ha incrociato quell'uomo al buio, «ho pensato di commettere una rapina. Volevo soldi, qualsiasi Ilmessaggero.it - Rozzano, gli ultimi minuti di ?Manuel Mastrapasqua e il percorso del killer Daniele Rezza in un video delle telecamere. «Volevo prendergli tutto per rivenderlo» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha raccontato di essere uscito di casa senza avere alcuna intenzione di uccidere e che quando ha incrociato quell'uomo al buio, «ho pensato di commettere una rapina.soldi, qualsiasi

Rozzano - fermato 19enne per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua : “Volevo rubargli le cuffie” - Ripeterà il terribile racconto anche dopo poche ore a Milano alla pm Letizia Mocciaro e ai carabinieri del Nucleo investigativo. Daniele ha preso il treno per Alessandria: “Volevo scappare in Francia“. Mentre proseguono le indagini alla ricerca di eventuali complici, il Corriere racconta che il padre del presunto omicida ha incrociato il figlio tornando a casa, dopo l’omicidio. (Dayitalianews.com)

L'omicida di Manuel Mastrapasqua a Rozzanoconfessa : «L'ho ucciso - volevo rubargli le cuffie». Il giovane - di Rozzano - ha 19 anni - È Daniele Rezza, 19 anni. Sabato mattino dopo l'omicidio ha preso un treno per scappare in Francia, ma il viaggio è durato poco, ad Alessandria si è consegnato alla Polfer durante un controllo casuale: «Ho fatto una cazz... a Rozzano ho ucciso una persona». (Vanityfair.it)