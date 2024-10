Regionali, come funziona il voto per i disabili. Il monito: "Garantire accessibilità ai seggi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marco Macrì del Comitato Genitori Genova Inclusiva e il consigliere municipale della Valpolcevera Mirko Carissimo (Movimento 5 Stelle) chiedono attenzione per l'accessibilità dei seggi elettorali alle persone disabili, in vista delle prossime elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre 2024."Senza Genovatoday.it - Regionali, come funziona il voto per i disabili. Il monito: "Garantire accessibilità ai seggi" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marco Macrì del Comitato Genitori Genova Inclusiva e il consigliere municipale della Valpolcevera Mirko Carissimo (Movimento 5 Stelle) chiedono attenzione per l'deielettorali alle persone, in vista delle prossime elezionidel 27 e 28 ottobre 2024."Senza

Regionali, come funziona il voto per i disabili. Il monito: "Garantire accessibilità ai seggi" - Marco Macrì del Comitato Genitori Genova Inclusiva e il consigliere municipale della Valpolcevera Mirko Carissimo (Movimento 5 Stelle) chiedono attenzione: "Abbiamo ricevuto segnalazioni di possibili ... (genovatoday.it)

Regionali, Carissimo (M5s): “Accesso alle urne difficile per le persone disabili” - Genova. A volte può essere un’intera scalinata, altre un singolo gradino ma ci sono situazioni in cui l’accesso ai seggi elettorali, a Genova, potrebbe non essere garantito a persone con disabilità. (genova24.it)

